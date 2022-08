A cura di Gilda Riga

Prosegue incessante il lavoro di Alfonso Signorini in vista dell’inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip, previsto per il prossimo 19 settembre.

Tra conferme e smentite sui possibili vipponi che varcheranno la soglia del bunker di Cinecittà, il conduttore del reality show, dopo aver ufficializzato la presenza di Giovanni Ciacci (sino ad ora l'unico concorrete ufficiale) continua a tenere un profilo basso, rivelando in una recente intervista che i nomi dei membri del cast resteranno segreti fino all’inizio del programma.

Ma a quanto pare, Signorini avrebbe ricevuto un “no” secco dall’ex compagna di un noto cantante. Stiamo parlando di Giulia Lisoli, storica fidanzata di Blanco, con il quale, però, la relazione si è interrotta dopo la vittoria di quest’ultimo al Festival di Sanremo in coppia con Mahmood con il brano “Brividi”. Giulia ha rivelato che la fine della love story con l’artista bresciano, ha rappresentato per lei un momento particolarmente complicato. Ma non solo. In una recente intervista ha anche dichiarato di aver ricevuto diverse proposte per partecipare ad alcuni programmi televisivi. Si tratta, evidentemente, di una naturale conseguenza dell’improvvisa esplosione della popolarità di Blanco, con la Lisola che ha visto crescere l’attenzione mediatica nei suoi confronti in maniera esponenziale.

Giulia Lisoli dice "no" ad Alfonso Signorini

A tal riguardo, Giulia non ha nascosto di essere stata “corteggiata” anche da Alfonso Signorini, che l’avrebbe voluta nel cast della nuova edizione del Gf Vip. Sfortunatamente per il conduttore, la giovane ex fidanzata di Blanco ha rifiutato la proposta: “Mi hanno proposto di andare in una casa di TikToker, al Grande Fratello e anche all’Isola dei Famosi. Però non è il mio stile di vita. Non è che non fossi interessata, e che proprio non fa per me”.

Per il momento, dunque, la Lisoli, nonostante la crescente notorietà acquisita anche sui social media, preferisce tenere un profilo basso e restare lontana dalla televisione.