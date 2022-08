A cura di zara penna

Continuano senza sosta le voci sui possibili inquilini della nuova edizione di Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini ha ufficializzato la partecipazione di Giovanni Ciacci, ma nel frattempo spuntano due nomi che hanno creato scalpore sul web. Il primo è quello di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, e ad anticiparlo è Dagospia: “La mitologica ex isolana – si legge – sogna di partecipare alla prossima edizione. La conturbante iraniana riuscirà nel suo intento? Chi vivrà vedrà”.

Fariba ha partecipato sette anni fa a Pechino Express insieme alla figlia, e poi nel 2021 all’Isola dei Famosi, dove ha sfiorato la finale. Ora potrebbe essere una nuova concorrente del GF Vip. Giulia Salemi, invece, è stata una delle protagoniste più amate del Grande Fratello Vip, trovando anche l’amore con Pierpaolo Pretelli. Si ipotizza un suo possibile ritorno alla corte di Alfonso Signorini, ma questa volta nelle vesti di inviata. Una figura presente nelle primissime versioni non vip del reality, che era stata ricoperta per alcune edizioni da Marco Liorni.

Nel frattempo, la bella storia d’amore con Pretelli, nata proprio tra le mura del bunker di Cinecittà, prosegue a gonfie vele, tanto che a breve potrebbero anche convolare a nozze. Dopo aver preso parte ad un matrimonio, Giulia ha parlato della possibilità di sposare Pierpaolo: “Perché no? Però diciamo che non faccio troppi progetti - ha confessato a Superguida Tv – e mi piace vivermi il presente. Quando mi farà la proposta ci sposeremo. Per adesso viviamo giorno per giorno. Poi, ovviamente, informerò i miei fan a cui dico tutto”.

Pierpaolo Pretelli, in una recente intervista a Verissimo, parlando di suo figlio, avuto da Arianna Romeo, ha detto: “Giulia è stata la prima donna che gli ho presentato, però ero sicuro del passo che stavo facendo, perché ero certo che con Giulia sarebbe stato qualcosa di importante”.

Pierapolo è diventato padre molto giovane ma si è sempre definito fortunato. Come avrà preso l’eventuale notizia di un possibile ritorno al Grande Fratello Vip della sua amata Giulia?