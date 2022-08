A cura di Gilda Riga

Sono alcuni giorni che circolano in rete alcune indiscrezioni secondo le quale le Elezioni Politiche fissate per il 25 settembre potrebbero far slittare l’inizio del Grande Fratello Vip.

In molti hanno infatti ipotizzato che l’ingresso dei vipponi nel bunker di Cinecittà, previsto per il 19 settembre (ad una manciata di giorni dalle consultazioni), gli impedirebbe di esercitare il proprio diritto di voto. Ma le cose non stanno affatto così.

Elezioni Politiche: cosa succede al Grande Fratello Vip?

Secondo Fanpage, fonti vicine alla produzione del GF Vip hanno fatto sapere che, salvo clamorosi colpi di scena o ripensamenti dell’ultim’ora, la prima puntata del reality show andrà regolarmente in onda lunedì 19 settembre. I membri del cast che vorranno esercitare il proprio diritto di voto, potranno uscire dalla Casa e raggiungere la città in cui c’è il loro seggio di appartenenza, e al contempo non verrà assolutamente sottovalutata la questione Covid. Infatti, i concorrenti che sceglieranno di andare a votare, una volta rientrati dovranno sottoporsi ad alcuni giorni di quarantena prima di tornare nuovamente in gioco ed unirsi a chi, invece, ha deciso di rimanere all’interno delle mura del bunker di Cinecittà. Niente paura, dunque. I fan del programma non dovranno attendere oltre la serata del 19 settembre per conoscere i nuovi vipponi ed immergersi nelle dinamiche della settima edizione del reality show.

Giulia Salemi, ruolo inedito al GF Vip

Nel frattempo, Alfonso Signorini sta lavorando per farsi trovare pronto all’attesissimo debutto su Canale 5. Sonia Bruganelli (riconfermata) ed Orietta Berti ricopriranno il ruolo di opinioniste, ma non saranno le sole ad affiancare in studio il conduttore. Giulia Salemi, già concorrente nella terza e quinta edizione, e nella sesta al timone del GF Vip Party, tornerà alla corte di Signorini, ma questa volta con un ruolo assolutamente inedito. Come annunciato da Sonia Bruganelli durante una diretta Instagram, l’influencer sarà presente in studio.

Inizialmente, alcune voci sussurravano che le sarebbe stato affidato il ruolo di inviata, figura ricoperta da Marco Liorni nel corso delle primissime edizioni del reality nella versione non vip.

Intanto, il fidanzato e futuro sposo di Giulia, Pierpaolo Petrelli, condurrà il GF Vip Party con Soleil Sorge.