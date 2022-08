A cura di Gilda Riga

Il 19 settembre è sempre più vicino, e con esso l’inizio della settima edizione de Grande Fratello Vip. Ad oggi, l’unico concorrente ufficiale è Giovanni Ciacci, mentre restano ancora top secret i nomi dei componenti nel cast che varcheranno la porta rossa.

Del resto, lo stesso conduttore e deus ex machina, Alfonso Signorini, ha annunciato che i vipponi che approderanno nel bunker di Cinecittà, in quella che si preannuncia come l’edizione più lunga del reality show in onda su Canale 5, saranno svelati solo in occasione della prima puntata.

Tantissimi i nomi che continuano a circolare sul web, e tra questi spicca senz’altro quello di Antonino Spinalbese. L’ex di Belen Rodriguez, dopo la fine della storia d’amore con la showgirl argentina, tornata nuovamente tra le braccia di Stefano De Martino, si è gettato a capofitto in una nuova relazione con Giulia Tordini. I due sono stati paparazzati più volte insieme, tra baci appassionati ed effusioni reciproche, e tutto lasciava pensare che il loro amore fosse destinato a durare nel tempo. E invece le cose non sono andate esattamente così.

Stando a quanto riporta The Pipol Gossip, Spinalbese e la Tordini si sarebbero già detti addio. A quanto pare, Antonino desidera concentrarsi esclusivamente sull’imminente nuova avventura che lo vedrà sicuro protagonista nella Casa più spiata d’Italia.

A proposito della partecipazione di Spinalbese alla settima edizione del GF Vip, la sua ex Belen Rodriguez, nonché mamma della piccola Luna Marì, nata proprio dalla relazione con l’hair stylist, non sembra essere particolarmente entusiasta all’idea che il suo ex finisca sotto i riflettori del bunker di Cinecittà. La showgirl argentina teme per la sua privacy e per quella della figlia, perfettamente consapevole del fatto che si troverà inevitabilmente al centro di pettegolezzi e discussioni. A tal riguardo, lo scorso luglio, l’investigatore social ed esperto di gossip, Alessandro Rosica, ha rivelato in un post su Instagram, che la Rodriguez avrebbe addirittura minacciato di adire le vie legali se Spinalbese dovesse parlare all’interno della Casa di lei e di loro figlia.

“Belén avrebbe chiamato il suo ex – scrive Rosica – e gliene avrebbe dette di tutti i colori, chiedendogli finanche di non partecipare al Gf Vip. C’è anche una frase che suona come un vero e proprio avvertimento: ‘Se vai, non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia, altrimenti ti denuncio’. A questo punto il dato è tratto, Belén diffiderà Antonino dal parlare di lei e di Luna Marì al Grande Fratello Vip. La guerra è appena cominciata”.