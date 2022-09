Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli sono carichi a “pallettoni”. I due ex gieffini sono pronti a far divertire i tantissimi fan del Grande Fratello Vip. Saranno loro, infatti, al timone del GF Vip Party, il format streaming in onda su Mediaset Infinity prima dell’inizio di ogni puntata.

Alfonso Signorini è pronto a debuttare con la settima edizione del reality show più seguito d’Italia lunedì 19 settembre in prima serata su Canale 5. Con lui, in studio, ci saranno le due opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti, e Giulia Salemi, che avrà il compito di commentare tutto ciò che circola sui social durante ogni diretta.

“It’s official! Io e Pierpaolo Petrelli siamo i nuovi conduttori del GF Vip Party – scrive Soleil su Instagram -. Andrà in onda prima di ogni puntata del Grande Fratello Vip in diretta streaming dalla 20,30 su Mediaset Infinity. Il talk show per scoprire tutti i segreti della casa più spiata d’Italia”.

I due nuovi timonieri del GF Vip party, entrambi gieffini navigati, hanno condiviso sui rispettivi profili social un esilarante video di presentazione dello show. Il fidanzato di Giulia Salemi si è divertito ad imitare noti personaggi, mentre l’influencer italo-stanutense si è cimentata nel ruolo di make-up artist. Di puntata in puntata, di sicuro non mancheranno le imitazioni e l’ironia di Pierpaolo Pretelli, e le “stilettate” e i commenti schietti e diretti di Soleil Sorge, che debutta ufficialmente nelle vesti di conduttrice, dopo essere stata una delle protagoniste della passata edizione del Grande Fratello Vip e giudice de La Pupa e il Secchione Show.