Lunedì 19 settembre riapre i battenti la Casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini è pronto a debuttare in prima serata su Canale 5 con la settima edizione del Grande Fratello Vip. In studio con il conduttore ci saranno le due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, e Giulia Salemi, che avrà il compito di commentare ciò che accade sui social durante ogni diretta.

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, invece, saranno alla conduzione del GF Vip Party, il format streaming che va in onda su Mediaset Infinity a partire dalle 20,30, prima dell’inizio di ogni puntata.

Ma quali saranno le novità architettoniche relative al bunker di Cinecitta? Secondo The Pipol Tv, dalla produzione del reality hanno fatto sapere della presenza di un nuovo spazio condiviso.

Le novità architettoniche della Casa più spiata d'Italia

“La Casa con la sua mitica Porta Rossa è diventata uno dei luoghi simbolo di Cinecittà. Dal 2000, anno della prima edizione del reality, ‘La Casa di Grande Fratello’ ha ospitato centinaia di concorrenti. E quest'anno, per la settima volta, ospiterà un gruppo di inquilini ‘vip’. Lo spazio dedicato alla Casa, di 1.830 mq. suddivisi in aeree sceniche, tecniche e ‘segrete’, si ingrandisce ancora di 300 mq. I concorrenti protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip si muoveranno all'interno di un open space di 1.400 mq, colorato e luminoso. L’atmosfera in questa edizione sarà color zone, poiché si sviluppa con dominanze di colore che sottolineano gli spazi di destinazione d’uso. La Casa è dotata di una zona sauna, di un giardino scoperto con piscina coperta e una novità: un secondo ‘coperto’ scenograficamente giardino metafisico. Centrale come sempre il Confessionale con alle pareti le immancabili piramidi rosse a punte nere, ormai immagine simbolo del programma. Non mancheranno stanze segrete, stanze scomode tematiche e tecnologiche che verranno svelate nel corso del realoty. E una nuova disagiatissima zona trasformabile che metterà in difficoltà i nostri concorrenti vip”.

Preparate i pop corn, domani sera torna in tv il reality più amato d’Italia.