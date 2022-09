Al Grande Fratello Vip 5 Dayane aveva stretto un legame fortissimo con Rosalinda Cannavò, e le due sembravano inseparabili.

Poi, però, una volta uscite dalla casa qualcosa è cambiato, tanto che la stessa Dayane Mello ha confermato che non si vedono più. “Ci siamo allontanate tanto. Lei ha fatto le sue scelte di vita e per me resta una persona con cui ho fatto un’esperienza lavorativa. Non è una mia amica. L’amicizia è altra cosa”.

Dayane però ha trovato una nuova amica, anche lei protagonista del Grande Fratello della stagione successiva. Parliamo di Soleil Sorge. Ebbene tra Soleil e Dayane c’è un grande affetto e una profonda amicizia nata lontana dagli schermi televisivi.

Quando la modella italo-americana Soleil è tornata a Milano un paio di settimane fa per riprendere il lavoro, ad attenderla c’era la Mello che ha voluto essere la prima ad abbracciarla. Ma le due hanno passato anche parte dell’estate insieme, come dimostrano diverse immagini postate sui social.

La dichiarazione d’amore della Mello nei confronti della Sorge

Soleil tornerà in tv, insieme con Pierpaolo Pretelli, nel Grande Fratello Vip party che comincerà la prossima settimana.

Ancora lontana dagli studi televisivi, Soleil si gode un po' di tempo con l’amica del cuore Dayane.

Ed è la stessa Mello a dichiarare il suo affetto sui social all’amica Sorge: “Credo veramente che l’energia e l’anima si incontrano e Soleil è entrata nella mia vita per un qualcosa di molto specifico, è una delle mie migliori amiche. Lei è un essere umano strepitoso, la amo con tutto il mio cuore, è una donna meravigliosa”.

Soleil è apprezzata da molti. Seguitissima sui social, è una delle concorrenti del Grande Fratello che ha raggiunto maggior successo una volta uscita dalla casa. Nonostante le chiacchiere inziali sul suo rapporto con Alex Belli a discapito della moglie Delia, Soleil è riuscita a farsi amare e rispettare, e presto ritornerà in tv.