A cura di Gilda Riga

Si è abbattuta come un tornado la polemica su Alex Belli, all’indomani delle sue esternazioni nei confronti di Orietta Berti, nuova opinionista della settima edizione del Grande Fratello Vip, che debutterà su Canale 5 il 19 settembre.

La cantante, in un’intervista rilasciata al settimanale Mio, ha dichiarato di non nutrire particolare stima nei confronti di alcuni personaggi che esagerano con l’obiettivo di farsi notare e che fanno di tutto per mettersi in mostra. In un passaggio della one to one alla rivista, la Berti ha fatto un chiaro ed inequivocabile riferimento ad Alex Belli ed al suo “amore libero” con Delia Duran, utilizzando parole al vetriolo nei confronti dell’ex gieffino.

Com’era lecito aspettarsi, non si è fatta attendere la reazione dell’ex protagonista di Centovetrine, che ha risposto per le rime ad Orietta: “Aspetto al varco la signora Berti in questa nuova stagione! Molto probabilmente non ha ancora capito su cosa si basa e si fanno i numeri in un reality show come il GF. Buona fortuna!”. Ma non è tutto. In seguito Belli ha rincarato la dose con un ulteriore post: “Orietta Berti? Anche no! Bisogna dare spazio a chi ha memoria e possibilmente non sia già in pensione. Poi, meno male che si dice largo ai giovani!”.

Polemica Orietta Berti-Alex Belli: le reazioni

Ovviamente, l’intera vicenda, che si è verificata a soli dodici giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip, ha scatenato una serie infinita di polemiche e reazioni. A raccoglierle The Pipol Gossip, che ha interpellato sulla questione Vladimir Luxuria, Karina Cascella e Patrizia Groppelli.

“Alex Belli? Avrebbe voluto fare lui l’opinionista al posto di Orietta! Rosica, semplicemente!” ha detto Vladimir, opinionista nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. “Secondo me avrebbe scritto male di qualunque altra persona. Probabilmente voleva starci lui su quella poltrona. Inoltre, aggiungo, che la giovinezza, la gioventù, non è un dato anagrafico. Conosco dei giovani molto vecchi. Orietta Berti è giovanissima e frizzantissima”.

A fare da eco alla Luxuria anche Karina Cascella: “Alex Belli? È un cafone! Quindi esprime il suo parere da cafone quale è, semplice. Orietta Berti è una donna di tutto rispetto, e trovo disgustoso che un uomo debba esprimersi in questi termini irriguardosi nei riguardi di una donna. La Berti la ammiro molto, si è saputa reinventare e sta sempre al passo con i tempi. Per quanto riguarda il concetto del ruolo da opinionista un po’ è vero che chiamano sempre ‘gli stessi’ in tutti i reality. Secondo me bisogna osare un po’ di più. A me piacerebbe molto farlo, dico la verità. E credo che anche il pubblico se ne sia accorto che io potrei essere la persona giusta. Ma chissà, mai dire mai! Non insisto, mi prenderò semplicemente quello che mi arriverà”.

Anche Patrizia Groppelli, ospite fisso di Pomeriggio 5, è entrata a gamba tesa su Alex Belli: “Ad Alex Belli avrebbe fatto piacere essere al posto di Orietta Berti, questa è la verità. Purtroppo c’è una grossa differenza: lui è un pony, lei un cavallo di razza. Orietta è perfetta per quel ruolo, il binomio con Sonia Bruganelli funzionerà molto. Sono entrambe molto diverse e questa contrapposizione piacerà al pubblico, non ci sono dubbi.

Ma poi… Belli giudica la carriera della Berti. Ma perché non pensa a costruirsene una lui? Purtroppo la verità è una: lui non ce la farà mai a raggiungere i livelli di quella gran donna. Dovrà rassegnarsi… o al massimo aspirare a creare nuovi triangoli amorosi all’interno dei reality. Poi era completamente sparito dai radar. Nessuno parlava più di lui. Quindi aveva bisogno di farsi risentire e riacquisire un po’ di visibilità!”.