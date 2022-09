In ogni edizione del Grande Fratello Vip c’è sempre qualche concorrente che per una serie di ragioni decide di abbandonare la Casa. Già negli anni passati si è verificata in diverse occasioni questa circostanza, soprattutto quando la produzione ha assunto la decisione di prolungare la durata de reality show. Nella scorsa edizione a lasciare la Casa più spiata d’Italia furono Aldo Montano e Francesca Cipriani.

Il GF Vip 7 è iniziato da meno di una settimana, e c’è già uno dei vipponi che vorrebbe abbandonare le mura del bunker di Cinecittà. Si tratta di Patrizia Rossetti, regina delle televendite nonché conduttrice tv. Infatti, durante alcuni momenti di confidenza con Cristina Quaranta e Alberto De Pisis, ha anticipato che, qualora il Grande Fratello Vip dovesse necessariamente allungarsi, lei sarebbe pronta ad uscire.

Patrizia Rossetti: "Non posso restare troppo a lungo"

Ecco quanto ha affermato durante lo sfogo con i suoi compagni di viaggio: “Io a gennaio qui? Non posso, troppo lungo. Ho un sacco di cose da fare. Ho lasciato il rogito al mio agente e sono qui per procura, quindi sto qui per 2, 3, 4, 5 settimane, ma non posso pensare di stare 3, 4, 5 mesi”.

Nulla da obiettare, tenendo conto che deve occuparsi della vendita di casa sua, i cui proventi rappresentano “il mio tesoretto per il futuro”, come la stessa Rossetti ha sottolineato. Staremo a vedere cosà accadrà nei prossimi giorni, e soprattutto cosa penserà sull’argomento Alfonso Signorini. I concorrenti, prima dell’ingresso nella Casa, firmano un contratto le cui regole e condizioni sono piuttosto chiare, e qualora queste dovessero essere violate ci sarà ovviamente una penale da pagare.

Intanto, questa sera, giovedì 22 settembre, alle 21,30 va in onda su Canale 5 il secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip.