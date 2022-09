Antonino Spinalbese, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, ha iniziato a parlare della storia d’amore con Belen Rodriguez. Il giovane ha raccontato come si sono si sono conosciuti nell’estate 2020, e la gioia di un anno dopo con la nascita della figlia Luna Marì. La rottura tra Belen e Antonino è avvenuta tre mesi dopo il parto della showgirl argentina, che a dicembre 2021 è poi tornata con il marito Stefano De Martino.

Antonino Spinalbese, confidenze su Belen Rodriguez

Stuzzicato da Charlie Gnocchi, Spinalbese ha raccontato il perché della fine del loro amore. “C’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo. C’erano poi tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti. Se uno si vuole bene dici che basta? Oddio non lo so se basta il bene in una storia. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando. Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre sarei andato via all’estero”. Insomma, un vortice mediatico che il giovane non è riuscito ad affrontare nel migliore dei modi.

Queste dichiarazioni hanno spinto la produzione del GF Vip a censurare Antonino Spinalbese. Dopo queste prime affermazioni, la regia ha infatti prontamente cambiato inquadratura. Una scelta molto probabilmente dovuta al fatto che, come spifferano i gossip degli ultimi mesi, Belen Rodriguez non è molto contenta di vedere il suo ex fidanzato nel reality show di Alfonso Signorini.

A proposito di sua figlia, Antonino Spinalbese ha confidato: “Mi manca, ma so che fuori ha tutto l’amore. Ha la madre e anche tutti i nonni. Sì ha mia madre e poi i genitori di lei che sono entrambi in Italia. La piccola è nata a Padova, perché c’è un reparto super specializzato nel far nascere i bambini. Avere un figlio ti cambia totalmente la vita. Non rinnego nulla con la mia ex, anche perché poi abbiamo avuto una bimba splendida”.