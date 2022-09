Soleil Sorge e Dayane Mello di nuovo insieme in tv. Le due influencer, diventate grandissime amiche, si sono conosciute durante Pechino Express: gareggiavano in coppie diverse e inizialmente si detestavano. Ma quando il conduttore del programma, Costantino Della Gherardesca, ha deciso di fare un mix delle coppie, sono finite insieme, e da lì è nata una forte intesa e un duo che non si è mai più separato.

Ora le ritroveremo insieme davanti alle telecamere. Scopriamo insieme dove possiamo guardarle.

Soleil Sorge e Dayane Mello in un famoso cooking show

Soleil Sorge, impegnata nella conduzione del GF Vip Party in coppia con Pierpaolo Pretelli, e Dayane Mello, approdano in una delle cucine più famose d’Italia. Martedì 27 settembre, infatti, si sfideranno ai fornelli nel cooking show Alessandro Borghese - Celebrity Chef.

La seconda edizione del programma, in onda su TV 8, si svolge presso il nuovo ristorante Il Lusso della Semplicità, che lo chef nato a San Francisco ha aperto a Venezia al piano terra di Palazzo Ca’ Vendramin Calergi, lo stabile cinquecentesco dove si trova il più antico casinò del mondo, fondato nel 1638. Una location da sogno, in cui Soleil e Dayane dovranno realizzare un menù di tre portate (un primo, un secondo e un dessert) da sottoporre al severissimo giudizio dei tre giudici Alessandro Borghese, dello chef stellato Enrico Bartolini e della giornalista del Corriere della Sera Angela Frenda, oltre che a quello dei commensali.

L’appuntamento è fissato per martedì 27 settembre, alle ore 19,15, su TV 8.