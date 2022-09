Alex Belli protagonista della puntata di Casa Chi di martedì 27 settembre. L’ex gieffino è stato ospite di Sophie Codegoni nel format che viene trasmesso in diretta sulla pagina Instagram del settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Alex Belli su Pamela Prati: "E' la regina delle trame"

L’ex attore di Centovetrine è uscito allo scoperto sui nuovi vipponi che abitano il bunker di Cinecittà, esponendosi in particolare su Pamela Prati: “E’ la regina delle trame – ha detto -. Per più di un anno, anche grazie alle ospitate da Barbara D’Urso, ci ha fatto credere che aveva un matrimonio, ed il pubblico si è appassionato ad una storia che non esisteva, non esisteva neanche il marito”. Poi sull’affinità con Marco Bellavia: “Sì, magari ha trovato il suo nuovo Mark (Caltagirone, ndr)”.

Alex Belli parla anche della partenza del GF Vip 7: “Sono carichi a pallettoni, e ho notato che gli insegnamenti della passata edizione stanno dando i loro frutti. Stanno sparando tutte le cartucce che hanno in canna, ma il problema è che il Grande Fratello Vip si vede alla lunga. Però, come dire, le vie di Alfonso Signorini sono infinite”.

E sul fatto che Antonino Spinalbese possa essere il suo erede: “Più che il mio di erede, sembra quello di Gianmaria Antinolfi, magari con un po’ più di cazzimma”.

Poi, interpellato sulla vicenda che ha caratterizzato le ultime ore, ovvero lo scontro tra Elettra e Ginevra Lamborghini, ha detto: “Nelle situazioni familiari c’è sempre chi crede di avere ragione, però ritengo che vada rispettata la volontà di Elettra, la quale ha espresso chiaramente la volontà che l’argomento non venga continuamente spiattellato in televisione”.

Tantissimi gli argomenti toccati da Alex Belli, e tra questi anche quello relativo alla lite tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino: “Conosco bene Elenoire e la apprezzo. In quella Casa spesso certi comportamenti possono essere fraintesi, e la Ferruzzi, nonostante sia una persona molto intelligente, non ha saputo comprendere il comportamento scherzoso di Salatino”.

"Soleil vuole avere sempre ragione"

Non poteva mancare una domanda su Soleil Sorge, la quale ha dichiarato che lei ci ha messo il cuore mentre Belli ha fatto cinema: “Il cuore ce lo abbiamo messo tutti e due. Soleil è così, vuole avere sempre ragione. Faccia e dica ciò che vuole, tanto la verità la conosciamo”.