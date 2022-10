Il caso di Marco Bellavia continua a tenere banco. Dopo la lettera scritta dall’ex conduttore di Bim Bum Bam agli ex coinquilini, gli aficionados del Grande Fratello Vip sperano che, prima o poi, possa essere presente in studio per un confronto con i vipponi che sono ancora nella Casa e con quelli che sono usciti, tra cui Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, rispettivamente squalificata ed eliminato al televoto.

Tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto dire la propria sulla vicenda. Tra questi, Sophie Codegoni, che nel corso dell’appuntamento con Casa Chi, format in onda sulla pagina Instagram del settimanale diretto da Alfonso Signorini, ha voluto dire la sua sull’uscita di scena di Marco Bellavia.

“Avere die momenti down al GF Vip è normale, perché ti trovi spaesata e la forza è proprio la famiglia che si crea, e che va oltre il gioco e le nomination. Nonostante i litigi, tipo quelli tra me e Soleil (Sorge, ndr), potevamo scannarci, ma quando una aveva un problema era così, ma proprio per una questione di umanità, ti viene istintivo. Marco (Bellavia, ndr) era per terra da solo: come hanno fatto a non chiedergli niente?”.

Sophie Codegoni contro Gegia: "Doveva uscire anche lei"

Poi, l’ex gieffina parla anche delle altre persone coinvolte nella vicenda oltre a Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci. “Pian piano usciranno tutti quelli che sono stati coinvolti. E’ vero che Ginevra è stata giustamente squalificata, ma altri non hanno parlato di bullismo, l’hanno perpetrato. Secondo me anche Gegia sarebbe dovuta andare via, perché è la donna della Casa principalmente coinvolta in questa vicenda”.