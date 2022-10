Grosse novità in vista per una delle coppie più amate dell’universo social. Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano, che si sono conosciuti e innamorati durante la permanenza nella Casa più spiata d’Italia nel corso della passata edizione del Grande Fratello Vip, sono pronti a fare il grande passo.

Il deejay ha formulato la fatidica proposta di matrimonio alla sua amata durante la sfilata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, circostanza che ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei media, ma che allo stesso tempo ha generato una lunghissima scia di attacchi da parte degli haters. Sta di fatto che i due ex gieffini sono pronti a convolare a nozze, anche se è davvero ancora troppo presto per parlare di una possibile data.

Nel frattempo, la carriera di Sophie Codegoni è giunta ad una svolta. Dopo la partecipazione alla sesta edizione del GF Vip, la sua popolarità è cresciuta a dismisura, tanto da convincere Alfonso Signorini ad affidarle la conduzione di Casa Chi, il format trasmesso in diretta su Instagram che si occupa, in particolare, del mondo dei reality show, con approfondimenti, dibattiti ed esclusivi. Ma non solo. La bella Sophie è stata scelta per vestire i panni della nuova “Bonas” di Avanti un Altro, programma condotto da Paolo Bonolis.

Basciagoni: gli scatti della nuova casa

Come dicevamo in apertura, i cosiddetti Basciagoni viaggiano a vele spiegate verso il matrimonio. Ed è proprio in ottica nozze che Sophie e Alessandro stanno ristrutturando la nuova casa di Milano in cui si trasferiranno una volta terminati i lavori. E’ la stessa Codegoni a spoilerare alcuni dettagli del nuovo appartamento meneghino attraverso il suo account Instagram, dove conta 845 mila follower. “Vi faccio vedere una delle mie zone preferite – dice Sophie -. Una super vasca dove stare dentro quattro ore ogni sera! Questa è tipo una zona beauty, con zona trucco, ecc. Poi i sanitari sono da un’altra parte!”.

Insomma, dai pochi scatti pubblicati si capisce chiaramente che nel nuovo nido d’amore dei Basciagoni non mancheranno comfort e lusso. E noi non vediamo l’ora di scoprire quali altri sorprese riserverà la dimora di Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano.