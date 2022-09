Andrà in onda a partire da gennaio 2023 la nuova edizione di Avanti un altro, il programma condotto da Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli, ospite di Casa Pipol, ha anticipato alcuni particolari della trasmissione che vede il marito al timone. Nello specifico ha raccontato dell’arrivo della nuova “Bonas”, che quest’anno verrà interpretata dall’ex gieffina Sophie Codegoni, e di come questo ruolo si evolverà nella nuova edizione.

E’ un momento d’oro per la bellissima Sophie. Dopo il successo ottenuto grazie alla partecipazione alla passata edizione del Grande Fratello Vip, la sua carriera televisiva ha definitivamente spiccato il volo. Alfonso Signorini l’ha scelta per condurre Casa Chi, il format trasmesso in diretta sulla pagina Instagram del settimanale, nel corso del quale si commentano le vicende dei nuovi vipponi nella Casa più spiata d’Italia. Prima ancora era stata scelta dalla produzione di Avanti un altro per vestire i panni della “Bonas”.

Ma per Sophie Codegoni le buone notizie non finiscono qui. Infatti, ad inizio settembre, in occasione della Mostra del Cinema di Venezia, il suo fidanzato Alessandro Basciano, conosciuto proprio durante il GF Vip, le ha fatto una romantica (e super mediatica) proposta di matrimonio sul red carpet del Lido, circostanza che ha suscitato l’attenzione di tantissimi media, ma anche un fiume di critiche da parte degli haters.

Sonia Bruganelli: "Sophie Codegoni sarà una 'Bonas' diversa"

A gennaio debutterà in Avanti un altro, e Sonia Bruganelli ha anticipato alcune novità al riguardo: “Paola Caruso è stata la ‘Bonas’ per eccellenza. Lei è stata la prima a interpretare al meglio l’idea di quel personaggio, questo è innegabile. Con il passare del tempo però quel tipo di personaggio si è evoluto. Evitiamo di creare cloni, altrimenti terremmo l’originale, no? Sara Croce ad esempio è molto diversa dalla Caruso esteticamente. Con Sophie, invece, vogliamo fare un ulteriore passo: lei è una ragazza molto bella e provocante ma anche molto ‘parlante’. Sarà diversa perché non sarà più la ‘bonas silenziosa’. Parlerà molto, ecco!”.