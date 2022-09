Sonia Bruganelli, alla sua seconda avventura consecutiva nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip, è stata ospite di Casa Pipol.

La moglie di Paolo Bonolis, come del resto accade durante le dirette del GF Vip, ha rivelato in modo schietto e senza peli sulla lingua, chi sono i concorrenti preferiti e viceversa della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Sonia Bruganelli: "Mi piace Antonino Spinalbese"

“Devo ammettere che mi sta piacendo molto Nikita Pelizon perché è un po’ ‘fuori dal coro’. Mi piace anche Antonino Spinalbese, perché mi convince molto il suo voler giocare in sottrazione senza per forza imporsi o voler apparire a tutti i costi.

Poi mi piace molto anche George Ciupilan! È carinissimo. È un ragazzo giovane che mi trasmette una bella genuinità. Chi non mi piace? Al momento Sara Manfuso, ma è palese. Non comprendo questo suo modo di volersi infilare nelle situazioni. Sembra faccia politica, deve sempre esprimere il suo punto di vista. Non mi convince!”.

Siamo solo alle battute iniziali, ma Sonia Bruganelli sembra avere già le idee piuttosto chiare.