Nella passata edizione del Grande Fratello Vip sono state acerrime nemiche, seduta l’una di fianco all’altra sulle poltrone di opinioniste. Poi le loro strade si sono divise: una è stata riconfermata, l’altra no. Ma niente paura, nella puntata del GF Vip di questa sera Adriana Volpe tornerà sul “luogo del delitto” e incontrerà nuovamente Sonia Bruganelli.

Alfonso Signorini ha deciso di schierare l’artiglieria pesante, riportando in studio l’ex opinionista della passata edizione con l’obiettivo di fare incontrare ancora una volta Sonia e Adriana per vederle nuovamente punzecchiarsi.

Adriana Volpe torna al GF Vip: entrerà in Casa

Ma la presenza di Adriana Volpe non sarà limitata allo studio. Infatti, entrerà in Casa per fare una sorpresa al suo grande amico Giovanni Ciacci. I due sono stati protagonisti di un episodio avvenuto lo scorso marzo quando la Volpe conduceva Ogni mattina su TV8. In quell’occasione, Ciacci era al telefono proprio con la conduttrice, che si accorse che il concorrente del GF Vip 7 non stava bene e svenne durante la conversazione telefonica, con Adriana che chiamò subito i soccorsi. Quell’episodio contibuì a rafforzare la loro amicizia già solida.

Questa sera Adriana e Giovanni si rincontreranno al Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 al termine di Striscia la Notizia. Alfonso Signorini e il pubblico non vedono l’ora di assistere ad un possibile ennesimo battibecco tra Sonia Bruganelli e l’ex opinionista, “rimpiazzata” in questa edizione da Orietta Berti.