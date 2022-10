Grande Fratello Vip: Soleil Sorge attacca Antonio Spinalbese sui social.

Le polemiche continuano, come da tradizione, a caratterizzare anche la nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Questa volta, ad entrare a gamba tesa su un concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini, è Soleil Sorge, grande protagonista della passata edizione, che ha commentato come spesso le capita le dinamiche si si verificano all’interno della Casa più spiata d’Italia.

L’influencer italo-statunitense è stata citata da un vippone presente nel bunker di Cinecittà. Stiamo parlando di Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, che in questo inizio di avventura al Grande Fratello Vip ha fatto molto parlare di sé, sia per le rivelazioni sulla sua sfera privata, sia per l’accesa discussione con Edoardo Donnamaria.

Spinalbese: "Sono attaccato da tutti come accadeva con Soleil"

Spinalbese, confrontandosi con i suoi compagni di avventura, ha svelato di sentirsi sotto attacco, dicendo che ci sono delle similitudini con quando accaduto la scorsa edizione con Soleil Sorge: “Mi hanno detto che anche Soleil era attaccata da tutti un anno fa, e adesso guarda cosa è diventata. Quindi dovrei essere contento di essere un protagonista”.

La replica di Soleil Sorge

Non si è fatta attendere la replica della diretta interessata, che come al solito ha risposto senza peli sulla lingua, lanciando una frecciatina ad Antonino: “E’ sempre un buongiorno per ribadire che le copie non saranno mai come gli originali”.

Una vera e propria bordata, che sarà quasi certamente motivo di discussione sui social e all’interno della Casa.