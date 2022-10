Iniziano ad alzarsi seriamente i toni tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Protagonisti di un durissimo battibecco, dopo quello che si è già verificato alcuni giorni fa, Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria. E gli animi sono decisamente incandescenti! Nella notte, i due si sono confrontati anche in merito alla frase pronunciata da Edoardo sull’essere “padre di famiglia”. Parole che l’ex di Belen Rodriguez non ha preso affatto bene.

Spinalbese-Donnamaria: "volano stracci" tra i due vipponi

“Mi nomini dicendo che sono il più finto della Casa. Cioè, stavi insieme a me dalla mattina alla sera, e mi hai nominato. Non voglio parlare con te, sei una persona finta” ha tuonato Spinalbese nella sua invettiva contro Donnamaria. “Non c’è una telecamera che ha visto la spallata, non c’è un video. Sembro un imbecille, perché dichiaro una cosa che nessuno ha visto. Non ho voglia di parlare con te, mi arrabbio e faccio la solita figura. Sei una persona finta e bugiarda, io e te sappiamo com’è la realtà”.

Insomma, un clima tutt’altro che cordiale tra i due dei maschi Alpha della Casa più spiata d’Italia. Siamo piuttosto certi che Alfonso Signorini, nella puntata di questa sera, giovedì 20 ottobre, indagherà ulteriormente interpellando sulla vicenda i diretti interessati.

GF Vip, le anticipazioni della puntata di giovedì 20 ottobre

Spazio anche all’evoluzione della storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e lo stesso Edoardo Donnamaria dopo l’entrata in scena di Antonino Spinalbese. Si parlerà presto di triangolo?

Capitolo eliminazione: a rischio sono l’ex di Belen, Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Attilio Romita, Cristina Quaranta e George Ciupilan.

Invece, Luca Salatino, Daniele Dal Moro, Wilma Goich e Elonoire Ferruzzi sono risultati i concorrenti preferiti, ed hanno ottenuto l’immunità. Una fortuna toccata anche ad Edoardo Donnamaria e Charlie Gnocchi, salvati rispettivamente da Sonia Bruganelli ed Orietta Berti.