Jessica Selassié a valanga sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip. La princess etiope, vincitrice della passata edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, è stata ospite a Radio Cusano Campus.

Nel corso del programma radiofonico, oltre ad aver dichiarato di attraversare un periodo felice della sua vita, ha espresso il suo punto di vista sulla settima edizione del GF Vip.

La princess critica il Grande Fratello Vip

“Il cast non è azzeccato. Sul Bellavia gate, Ginevra Lamborghini non era l’unica che andava punita, e oltre a lei e a Giovanni Ciacci, che poi è stato eliminato al televoto flash, bisognava intraprendere azioni decise anche su Gegia, Elenoire Ferruzzi, che era partita a bomba ma adesso mi ha totalmente deluso, Charlie Gnocchi e Patrizia Rossetti. Difficile squalificare tutti a stretto giro, ma andava data una punizione esemplare. Ho visto scene molto brutte. Lulù (la sorella, ndr) quando piangeva stavano tutti lì a sostenerla e nessuno la prendeva in giro”.

Poi ha detto: “Una vincitrice come me? Non credo possa esserci di nuovo”.

Il rapporto con Barù

Non poteva mancare una domanda sul rapporto con Barù: “Siamo molto amici ci vogliamo molto bene, abbiamo un rapporto molto vero, un rapporto nato in modo molto particolare, ci guardavamo, è nata una forte complicità. Nella capanna abbiamo chiarito tante situazioni, abbiamo avuto delle semplici coccole, nulla di concreto. Nemmeno un bacio. Calore umano, come dice lui. Ho sempre avuto una passione per la cucina, ho trovato in Barù un complice, stava attento a tante cose, ci si dedicava, a oggi spero di poter condurre un programma di cucina dedicato al senza glutine perché io sono celiaca. C’è un progetto che sto mandando avanti, ancora non è concreto”.

"Vorrei un confronto con Soleil Sorge"

E su Soleil Sorge? “Sono uscita e le mie fan mi hanno mandato una sfilza di video, ci sono stati tanti momenti dove ho visto Soleil non essere molto carina nei miei confronti. Lei dietro alle mie spalle diceva determinate cose, ci sono rimasta male perché a oggi non sono riuscita ancora a incontrarla, avrei voluto avere un confronto. Spesso parla con Lulù, con me no. Ha un carattere particolare, se la conosci bene è una persona divertente, molto easy. Può sembrare che se la tiri, ma non è così”.