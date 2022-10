La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 17 ottobre è stata piuttosto movimentata. Al centro della discussione in studio anche l’attacco di Ginevra Lamborghini ad Antonino Spinalbese, con il quale la sorella di Elettra aveva instaurato un’amicizia “speciale” durante la sua breve permanenza nel bunker di Cinecittà.

Al termine della diretta, Antonella Fiordelisi, confrontandosi con i coinquilini, ha usato parole piuttosto forti nei confronti di Ginevra.

Antonella Fiordelisi a gamba tesa su Ginevra Lamborghini

“Avevate ragione quando dicevate che è una gatta morta. Lo è eccome. Gatta morta, da fidanzata pure. Si vuole inserire dallo studio. Ha messo in mezzo me e Antonino, ma cosa vuole? Dai, poteva attaccare Spinalbese la scorsa puntata, e invece ha detto che le mancava. Mi sentisse bene se mi ascolta: cara Ginevra hai giocato sempre ed eri fidanzata”.

Poi prosegue: “Visto che Antonino ha fatto un passo falso ed era nel mirino, lei ha seguito la massa. Si doveva prendere gli applausi. Prima era in crisi con il fidanzato e aspettava Antonino. Adesso no? Come ragiona, in base al pubblico? Allora è falsa e incoerente. Poi lei era una santa, Maria Goretti! Aveva ragione Sara (Manfuso, ndr) che l’aveva inquadrata subiuto. Come si permette? Pensasse a quello che ha detto, è lei che è stata espulsa, l’hanno squalificata. Era serissima con il fidanzato, poi però aspettava Antonino. Ora all’improvviso Spinalbese non va più bene. Antonino fa bene a non darle retta: appena ti vede in difficoltà ti attacca invece di difenderti. Pensa che amica, meglio non averne di amiche così. Meglio una nemica che un’amica così. Lei segue il branco come ha sempre fatto”.