Giulia Salemi è una delle protagoniste indiscusse della nuova stagione televisiva. Ex concorrente (per ben due volte) del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini l’ha voluta fortemente al suo fianco, insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, per commentare in diretta ciò che accade sui social.

La sua relazione con Pierpaolo Pretelli procede senza alcun intoppo, tanto che in occasioni passate l’influencer italo-iraniana e il suo compagno, conosciuto proprio tra le mura del bunker di Cinecittà, hanno parlato anche di matrimonio, con buona pace dei maligni che sostenevano che la loro fosse una storia d’amore di facciata.

Giulia, di recente, ha tenuto un discorso in Farsi, lingua di sua madre, Fariba Tehrani, come testimonianza di vicinanza alle donne iraniane in questo delicatissimo momento storico.

Giulia Salemi: "Ho telefonato a Marco Bellavia"

In un’intervista concessa a Vanity Fair, la Salemi ha parlato anche di una vicenda che ha urtato in maniera significativa la sua sensibilità. Quella relativa al Marco Bellavia Gate: “Ho pianto tutto il tempo: il sistema è fatto di leoni. Più sei stronzo e più hai successo. Voglio dimostrare che anche i fragili possono farcela, anche se è una caratteristica che rende più attaccabili ed esposti. Dobbiamo proteggerci per far sì che il mondo non ci butti giù e non ci faccia del male”.

Poi prosegue: “Penso che Marco abbia dato un bellissimo messaggio, visto che la sua storia è servita per riflettere un po’ più a fondo sul tema della salute mentale. Purtroppo se una persona è buona e sensibile capita che venga derisa, bullizzata e presa per il culo, e questo è inaccettabile. Marco Bellavia aveva bisogno di qualcuno che lo abbracciasse, come hanno fatto Antonella Fiordelisi, Luca Salatino e George Ciupilan”.

Giulia Salemi rivela anche di aver sentito telefonicamente l’ex conduttore di Bim Bum Bam. “Sì, ci tenevo a dargli il mio supporto. Sono contenta perché l’ho sentito bene, e aggiungo che sono molto contenta di come il Grande Fratello Vip ha gestito il caso. Alfonso Signorini è stato bravissimo: alcune persone hanno pagato, ma penso che sia giusto. Certo, mi dispiace per Ginevra (Lamborghini, ndr), che avrebbe fatto un bel percorso. E’ una brava ragazza che ha parlato senza collegare il cervello: quindi si è scusata e ho sentito sincerità, e spero che questa luce accesa sulla salute mentale possa dare forza alle persone che hanno paura a chiedere aiuto”.

La bordata a Giovanni Ciacci

Poi la stoccata a Giovanni Ciacci, eliminato al televoto flash, che in passato era stato tutt’altro che carino nei suoi riguardi, dicendo che lei, Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis sarebbero state delle meteore. “Sono una persona che perdona. Andare contro Giovanni adesso sarebbe sparare sulla croce rossa: sarebbe troppo facile attaccarlo in puntata o fare delle battute, non ne vale la pena. Vado oltre, e penso che si sia qualificato da solo. Ha preso tre esempi di persone non certo scomparse: io, Tommy e Giulia forse siamo quelli che lavoriamo di più. E poi penso che vedermi in studio, in prima serata, alla mia postazione mentre lui è seduto tra gli eliminati, sia già una risposta”.

Ed in merito al possibile ruolo, magari in futuro, da opinionista del GF Vip, per il quale è stata sponsorizzata anche da Maurizio Costanzo, Giulia Salemi non si preclude nulla: “Apro le porte a tutto. Il mio sogno è diventare una conduttrice, ma se dovesse arrivare una proposta di questo tipo mi lusingherebbe molto, vorrebbe dire che ho seminato bene. Spero solo di esserne all’altezza”.