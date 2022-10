Giulia Salemi sempre più protagonista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver fatto parte del cast in ben due occasioni, nel 2018 e nel 2020, quest’anno l’influencer italo-iraniana si occupa di commentare nelle puntate in diretta quello che accade sui social. Ma non è tutto. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli (quest’ultimo conduce il GF Vip Party con Soleil Sorge) debutterà mercoledì 12 ottobre con Salotto Salemi, in onda su La5 a partire dalle ore 23,20. “Un talk show irriverente tra chiacchiere, make up e leggerezza” come la stessa Giulia l’ha definito in un post su Instagram.

Giulia Salemi nuova opinionista del GF Vip?

Ma le novità sulla carriera della Salemi non finiscono certamente qui. Stando a quando scrive Maurizio Costanzo sul settimanale Nuovo, Giulia potrebbe prendere uno dei posti attualmente ricoperti da Sonia Bruganelli ed Orietta Berti. “Lei conosce molto bene quel palcoscenico” ha sottolineato il marito di Maria De Filippi, che approva il lavoro svolto fino ad ora dall’influencer nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

Quindi, Giulia Salemi diventerà opinionista della prossima edizione del GF Vip? In realtà questa circostanza potrebbe verificarsi anche quest’anno, forse a dicembre, quando Sonia Bruganelli si prenderà qualche giorno di ferie da trascorrere insieme alla famiglia, come già anticipato dalla moglie di Paolo Bonolis nel corso della prima puntata. La stessa cosa, infatti, era accaduta già lo scorso anno: Sonia era stata rimpiazzata da Laura Freddi per due puntate.