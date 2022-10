E’ un momento d’oro per Giulia Salemi. L’influencer italo-iraniana, ex concorrente del Grande Fratello Vip (nel 2018 e nel 2020-21), nella settima edizione del reality show è stata promossa in studio accanto ad Alfonso Signorini e alle due opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti, con il compito di commentare in diretta tutto ciò che circola sui social network. “Sono felice, gasata, emozionata e ancora incredula – ha rivelato a TV Sorrisi e Canzoni -. E’ una sorta di cerchio che si chiude. Dopo che sono stata per due volte concorrente, avere questo spazio social, che è il mio pane quotidiano, è bellissimo e mi rende così grata. Mi sembra un sogno!”.

Giulia Salemi svela i retroscena sulla chiamata di Signorini

Giulia, che lo scorso weekend ha debuttato su R101, dove conduce il sabato e la domenica, dalle 17 alle 20, un programma insieme a Marco Santini, si è raccontata in una lunga intervista alla rivista diretta da Aldo Vitali, svelando anche i retroscena sulla chiamata di Signorini: “Mi ha telefonato questa estate per invitarmi a Mykonos insieme a Pierpaolo (Petrelli, ndr), dicendomi che voleva parlarmi. L’ho raggiunto e la sera stessa mi ha detto di aver avuto un’illuminazione: voleva un GF Vip più social e me in studio accanto a lui per raccontargli cosa dice il mondo del web e per portare la voce del popolo in diretta”.

Ma qual è stata la sua reazione alla proposta del conduttore? “Io non ci credevo, sono molto scaramantica e non ho detto niente a nessuno fino all’ultimo, negando le voci che circolavano”. Alfonso Signorini è stata per la Salemi una figura fondamentale. “E’ il mio Pippo Baudo: da quando mi ha chiamato nel suo GF Vip, il mio secondo, c’è stato uno stacco netto rispetto alla Giulia del passato. Sono maturata, ho trovato l’amore, ma soprattutto Alfonso mi ha permesso di farmi conoscere e di avere il supporto e l’affetto delle persone. Già lo scorso anno avevo condotto il GF Vip Parti (quest’anno affidato a Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, ndr) e adesso questo. E’ un po’ come se il Grande Fratello Vip fosse la mia seconda mamma e Signorini il mio secondo papà”.

Giulia in studio al GF Vip: la reazione dei social

Poi, la nuova conduttrice di R101 parla di come il web abbia commentato il suo debutto in studio al GF Vip: “Sono rimasta stupita, forse per la prima volta mi è andata bene. Le persone hanno approvato la mia presenza. Non solo i miei fan! Twitter è il social più cattivo ed è stato clemente. Ma saranno sei mesi lunghissimi, ora bisogna tenere alta l’asticella: non voglio deludere me stessa, Alfonso, gli autori, Mediaset e il pubblico. Voglio fare sempre meglio. Ma con umiltà. È l’unico modo per crescere e durare in questo ambiente: stare con i piedi per terra!”.

Ma non è finita qui. A partire dal 12 ottobre, infatti, Giulia Salemi andrà in onda in seconda serata su La5 con Salotto Salemi: “Sarà un salotto rosa pieno di gossip. Mi sa che devo accendere un cero, ma credo di meritarmelo dopo una serie di annate sfortunate. Nulla mi è stato regalato e ho lavorato duro in questi dieci anni”.