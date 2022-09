Sono ormai alcuni mesi che si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile matrimonio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La relazione tra i due influencer prosegue a gonfie vele, ed entrambi sono impegnati, anche se con ruoli diversi, nella nuova edizione del Grande Fratello Vip iniziata lo scorso 19 settembre.

Giulia è presente in studio insieme ad Alfonso Signorini e alle due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli con il compito di commentare in diretta tutto ciò che accade nell’universo social, mentre Pierpaolo è co-conduttore del GF Vip Party insieme ad un’altra ex gieffina, Soleil Sorge.

In merito ad un possibile matrimonio, lo scorso agosto si era espressa anche la mamma della Salemi, Fariba Tehrani: “Non ne so nulla, ma se fosse vero io ne sarei molto felice. Di lui (Pierpaolo Pretelli, ndr) mi piace tutto. E’ un ragazzo rispettoso ed educato, e sa come far ridere mia figlia”. Poi dà anche un consiglio sull’organizzazione della cerimonia: “Per il matrimonio gli direi di affidarsi ad un wedding planner. Dopo il sì le consiglierei di avere pazienza e non dare mai per scontato suo marito, e di comportarsi come all’inizio del fidanzamento”.

Giulia Salemi, l'annuncio in diretta fa impazzire i fan

Insomma, tutto fa pensare che in tempi piuttosto brevi Giulia e Pierpaolo possano convolare a nozze. Ma per la coppia non sembra trattarsi dell’unica novità all’orizzonte. Infatti, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 26 settembre, incalzata da Alfonso Signorini su una possibile futura maternità, l’influencer italo-iraniana si è lasciata andare ad un breve commento che ha fatto impazzire i fan dei cosiddetti Prelemi: “Prepara la copertina” ha risposto al conduttore, facendo riferimento a quella del settimanale Chi. “Magari tra qualche mese…”.