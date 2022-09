Entra sempre più nel vivo la nuova edizione del Grande Fratello Vip. A tenere banco in queste ore i pesanti attacchi ricevuti da Marco Bellavia da parte di molti dei suoi coinquilini.

Diversi concorrenti, infatti, hanno speso parole pessime nei confronti dell’ex conduttore di Bim Bum Bam, banalizzando la tematica sui disturbi mentali. Negli ultimi giorni Marco Bellavia è stato completamente isolato dal resto del gruppo, e in tanti ritengono che il suo interesse per Pamela Prati non sia reale, circostanza che li ha portati ad una nomination di massa.

Marco Bellavia sotto attacco: volano parole grosse

Ma l’intera vicenda ha avuto un epilogo ancora peggiore. Dopo il saluto di Alfonso Signorini, che ha messo la parola fine alla puntata di giovedì 29 settembre, Daniele Dal Moro si è scagliato contro Bellavia: “Io mi sento preso per il c**o quando parlo con Marco, secondo me lo fa di proposito. Dice delle cose che mi fanno senso, io gliel’ho detto che non gli parlo più perché per me è morto”. Invece di placare gli animi, Gegia ha rincarato ulteriormente la dose: “Sì, hai ragione. Secondo me quello è matto, pazzo e malato”. L’unico che ha cercato di calmare gli animi è stato Luca Salatino: “Gegia, dai, non si dicono queste cose”. Anche Patrizia Rossetti e Elenoire Ferruzzi ci sono andate giù pesante.

Dal canto nostro, ci auguriamo che Signorini affronti la questione già nella puntata di lunedì 5 ottobre, e che apra una finestra sulle malattie mentali.

Giulia Salemi difende Marco Bellavia

Nel frattempo, a schierarsi dalla parte di Marco Bellavia è stata Giulia Salemi, che sui social ha dichiarato espressamente di rivedersi in lui. “Ci sono momenti nella vita che dobbiamo vivere come punti di svolta. Segnali che devono servire a darci forza, non ad abbatterci. Oggi sono più forte grazie a quei momenti. Forza Marco”.