Giulia Salemi ha debuttato lo scorso fine settimana a R101, dove conduce, il sabato e la domenica, dalle 17 alle 20, un programma insieme a Marco Santini.

Oltre alla nuova esperienza nell’emittente radiofonica, l’influencer italo-iraniana è impegnata anche con il Grande Fratello Vip, dove commenta in diretta dallo studio tutto ciò che circola sui socia network. Inoltre, a partire dal prossimo 12 ottobre, Giulia andrà in onda in seconda serata su La5 con Salotto Salemi. Un periodo, dunque, particolarmente intenso e ricco di impegni per una delle influencer più amate e seguite d’Italia.

Giulia Salemi in lacrime: la dedica di Pieraolo Pretelli

Nel frattempo, durante il suo primo giorno a R101 ha ricevuto una bellissima sorpresa. Durante il tema “la canzone che ti fa stare bene”, nel corso del quale i radioascoltatori possono richiedere di ascoltare un brano, è arrivato il messaggio di Pierpaolo Pretelli. “Ciao amore, sono Pier. Questa volta ti dedico io la canzone che ti fa stare bene, e non può essere che ‘La nuova stella di Broadway’. Mi emoziono anche a chiedertela. Questo per farti il mio migliore in bocca al lupo per questa tua nuova esperienza, benvenuta in famiglia a R101”.

Giulia, che si è immediatamente commossa, ha detto: “Ma io non posso piangere in diretta. Non sono più una concorrente del Grande Fratello Vip”. Insomma, una sorpresa gradita ed inaspettata di Pretelli per la sua amata, con la quale potrebbe presto convolare a nozze.