Grande Fratello Vip: Ginevra Lamborghini si scaglia contro Antonio Spinalbese.

Una puntata alquanto movimentata quella del Grande Fratello Vip, andata in onda su Canale 5 lunedì 17 ottobre. Dopo aver discusso del Prati gate, tocca al confronto tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria. Tra quest’ultimo e Antonella Fiordelisi sembra essere nata una storia d’amore, a tratti tormentata, per l’intromissione dell’ex di Belen Rodriguez: una sorta di giochino che aveva l’obiettivo di far riavvicinare Edoardo all’influencer campana. La loro vicinanza, infatti, ha riportato Donnamaria tra le braccia di Antonella.

Durante la diretta di ieri sera, Alfonso Signorini ha chiesto alla gieffina: “Ma invece di fare la gatta morta con Antonino, non sarebbe stato meglio parlare con Edoardo?”. Ma ad accendere ulteriormente gli animi ci ha pensato Sonia Bruganelli, che dallo studio ha criticato il comportamento di Antonino. “Molto meno, si sente così figo! A 27 anni non è quest’uomo adulto e maturo”.

Ginevra Lamborghini al veleno su Antonino Spinalbese

Spinalbese è stato attaccato anche dall’ex coinquilina Ginevra Lamborghini, con la quale aveva instaurato un legame durante la breve permanenza di quest’ultima nella Casa. “Mi dispiace vedere in te un atteggiamento poco adulto e poco da uomo, questa è una cosa che ti è stata già detta. Te lo dico da amica. Mi collego al discorso che ha fatto Edoardo sull’essere poco aderente all’essere uomo”.

Le parole della giovane Lamborghini in studio sono state alquanto pesanti. Ha concluso il suo intervento affermando: “Sono rimasta colpita quando ti è scappato che io ho avuto un atteggiamento che non hai affatto apprezzato, ovvero che io mi sono avvicinata a te mentre ero fidanzata. Io ti ho offerto la mia amicizia pura e limpida, e riguardando quel frame mi hai fatto sentire sporca. Come se io mi fossi comportata da gatta morta nei tuoi confronti. Non abbiamo scambiato effusioni e niente. Voglio capire se il tuo atteggiamento è meglio del mio. Ti trovi bene con Antonella perché amate i giochini. Edoardo scappa più veloce che puoi”.