Sembra ancora lontana dalla conclusione la vicenda che ha visto coinvolto suo malgrado Marco Bellavia. L’ex conduttore di Bim Bum Bam ha ormai lasciato da alcune settimane la Casa più spiata d’Italia a causa della sua complessa e problematica condizione psicologica.

Le conseguenze dell’uscita di scena di Bellavia dal Grande Fratello Vip sono note a tutti: Ginevra Lamborghini è stata squalificata, Giovanni Ciacci eliminato al televoto flash e Sara Manfuso ha dato forfait.

Marco Bellavia torna al GF Vip: ecco quando ci saà il confronto con i vipponi

Ovviamente c’è attesa per il ritorno in studio o nel bunker di Cinecittà di Marco Bellavia per un confronto coi i suoi ex coinquilini. E sembra che il momento sia finalmente arrivato: come anticipato da TvBlog, l’ex conduttore di Bim Bum Bam tornerà sul “luogo del delitto” giovedì 20 ottobre per incontrare faccia a faccia i vipponi (sia quelli che sono ancora nella Casa, sia quelli che sono usciti) e parlare per la prima volta con loro di tutta la vicenda che lo ha visto protagonista le scorse settimane, che di fatto ha contribuito a causare l’abbandono del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Le anticipazioni della puntata di lunedì 17 ottobre

Nel frattempo, questa sera, lunedì 17 ottobre, c’è il nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Nella nona puntata, che andrà in onda alle 21,45 circa su Canale 5, il conduttore si trova nuovamente a fronteggiare quello che ormai è divenuto un classico del reality show: la bestemmia in diretta. L’imputato, per la seconda volta, è Amaryus Perez. Si procederà con una squalifica immediata? Lo scopriremo, forse, stasera, visto che Signorini sta indagando sull’accaduto per capire se la parola incriminata sia stata veramente pronunciata.

Per fortuna, a caratterizzare la settima edizione del GF Vip, oltre al bullismo e alle imprecazioni, c’è anche l’amore. In particolare quello che sembra essere nato tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: il pubblico li sta seguendo con interesse, ed alcuni fan hanno fatto volare sopra il cielo della Casa un aeroplano con la scritta “Donnalisi, ci portate finiti!”.

Un messaggio di supporto alla neonata coppia, che negli ultimi giorni ha dovuto fronteggiare il primo litigio. Per chi non fosse particolarmente avvezzo al dialetto napoletano, la frase “ci portate finiti” può avere più significati a seconda della situazione: dal “ci fate impazzire” (come in questo caso) a “ci state sfiancando”.

Nel frattempo, stando alle anticipazioni di Gabriele Parpiglia a Casa Pipol, dovrebbero essere sei i nuovi vipponi a varcare la soglia della porta rossa, e tra questi Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, Helena Prestes, modella ex di Antonino Spinalbese, e Dayane Mello, ex gieffina e amica per la pelle di Soleil Sorge.