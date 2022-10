Grande Fratello: nuovi concorrenti nella Casa più spiata d'Italia: da Smaila all'ex di Pamela Prati.

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Dopo il caso Marco Bellavia, Alfonso Signorini e la produzione del reality show sarebbero alla ricerca di nuovi volti per la settima edizione. E avrebbero deciso di puntare su ex concorrenti.

Stando a quanto annunciato da Pipolo gossip, in ballo ci sarebbero cinque nomi delle vecchie edizioni. La prima quasi certa è Dayane Mello.

La modella brasiliana è stata indiscussa protagonista del Grande Fratello Vip nella quinta edizione, quella vinta da Tommaso Zorzi. Dayane Mello è arrivata fino in finale, ottenendo il quarto posto. È rimasta in gioco per sei mesi, non ha lasciato il bunker di Cinecittà neppure quando in Brasile è morto il fratello a causa di un incidente automobilistico.

Dayane non sarebbe l’unica ad entrare. Secondo le ultime indiscrezioni potrebbero varcare la porta rossa la ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Langella; la modella Helena Prestes, ex fidanzata di Antonino Spinalbese; l’ex fidanzato di Pamela Prati, Max Bertolani; Patrizia De Blanck e Umberto Smaila.

Perché la necessità di introdurre nuovi concorrenti nella Casa?

Nuovi concorrenti, perché con l’eliminazione improvvisa di Giovanni Ciacci e Gegia, con la squalifica di Ginevra Lamborgini, e l’abbandono di Marco Bellavia e Sara Manfuso, al Grande Fratello servono nuovi concorrenti.

A breve dovrebbe essere squalificato anche Amaurys Perez per via di una bestemmia in diretta.

Eppure la settima edizione del Grande Fratello Vip si sta rivelando un successo. Alfonso Signorini ad ogni puntata conquista più di due milioni di telespettatori. Ogni lunedì riesce addirittura a battere il re delle fiction Rai Lino Guanciale, attualmente in onda con la serie Sopravvissuti.

Soddisfatti i vertici Mediaset, che hanno programmato la messa in onda di questa edizione del Grande Fratello fino a marzo 2023 per poi mandare in onda un nuovo reality, quello dell’Isola dei famosi condotto da anni da Ilary Blasi.