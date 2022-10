Grande Fratello: dichiarazione "hot" tra Fiordelisi e Spinalbese.

Dopo la puntata in diretta di giovedì 13 ottobre, al Grande Fratello Vip 7 si accendono gli animi.

Antonino Spinalbese non ha preso affatto bene la nomination ricevuta dal compagno Donnamaria. Infatti, alla fine della puntata, ha accusato Edoardo di essere una persona falsa e senza attributi. Di certo Spinalbese tutto si aspettava tranne di essere nominato proprio da lui, con cui aveva stretto un bel rapporto.

Dopo diverse accuse e racconti tra Antonino, Edoardo e Cristina Quaranta nella notte arriva un’importante dichiarazione d’amore.

Antonella si sbilancia e stuzzica Antonino

Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese hanno discusso con Edoardo e si sono recati in giardino per ritrovare la calma. Qui, la Fiordelisi ha iniziato subito a stuzzicare Antonino. “Penso di essere il tuo prototipo e che tu non lo vuoi ammettere”, ha affermato senza freni inibitori la ragazza.

“Perché tu non ti esponi tanto e subito. Io te lo ammetto, mi piaci, esteticamente sei il mio prototipo. In realtà l’avevo detto anche quando siamo entrati. E secondo me anche il contrario. Tra un mesetto mi risponderai e mi dirai se sono il tuo tipo”. Una dichiarazione d’amore sottaciuta di Antonella?

I fan dei due vipponi hanno iniziato sui social network a fare il tifo per questa nuova, eventuale coppia. Anche Edoardo ha notato la particolare complicità tra i due e ha cercato subito di portare via con sé la Fiordelisi. D’altronde, Donnamaria non ha mai nascosto l’interesse che nutre nei confronti della gieffina.

Poco dopo, però, Antonella è tornata da Antonino. “Lo sai che penso? Che a te in realtà sono sempre piaciuta un pochino”, ha affermato.

Scena muta da parte di Spinalbese. Nelle prime ore del mattino, Antonella si è infilata nel letto dove Antonino dormiva con Alberto. “Tu mi piaci”, ha confessato la Fiordelisi, che sembra quindi aver chiuso per sempre il suo rapporto con Edoardo.

Un triangolo amoroso o la nascita di una nuova coppia?