Grande Fratello Vip: Amaurys a rischio squalifica. Ecco perché.

Da quando è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha dovuto affrontare una serie questioni piuttosto spinose, a partire dal caso Bellavia che di fatto generato l’uscita di scena di quattro vipponi: Marco ha lasciato la casa, Ginevra Lamborghini è stata squalificata, Giovanni Ciacci è stato eliminato dal pubblico da casa e Sara Manfuso ha deciso di abbandonare.

Molti concorrenti in queste ore stanno esprimendo la volontà di lasciare il reality show, perché la situazione che si è creata è diventata troppo pesante per loro. Tra i gieffini a disagio ci sono anche Elenoire Ferruzzi e Antonino Spinalbese.

Amaryus Perez a rischio squalifica

Nel frattempo, però, un ennesimo episodio increscioso si è consumato nella casa più spiata d’Italia. Un altro concorrente è a rischio eliminazione. Intento a parlare dei suoi suoceri, ad Amaurys Perez è sfuggita una brutta bestemmia, usata come un’intercalare, ma questa potrebbe costargli caro.

Nelle scorse edizioni, la bestemmia non è mai rimasta impunita, basti pensare all’edizione vinta da Tommaso Zorzi in cui Fausto Leali fu squalificato per la medesima ragione. Tuttavia, quest’anno Alfonso Signorini sta rimanendo senza vipponi. Il caso Bellavia ha generato una vera e propria strage e lui non sa più come riparare la situazione. Non è escluso, infatti, che a stretto giro possano entrare nuovi concorrenti a sconvolgere gli equilibri della casa. Amaurys Perez, intanto, sarà fatto fuori dalla casa del GF Vip? Il web si è già espresso: deve uscire in rispetto del regolamento.

Se così fosse, la Casa perderebbe nuovamente equilibrio, infatti Amaurys è un personaggio forte ed ha allacciato amicizie e legami con quasi tutti gli inquilini. Certamente il suo gesto sconsiderato è stato involontario, ma il pubblico da casa non perdona.