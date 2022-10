Volano stracci nella Casa più spiata d’Italia. Poco dopo la fine della puntata di giovedì 20 ottobre, che ha sancito l’eliminazione al televoto di Cristina Quaranta, è esplosa una violentissima lite tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi.

La regia del Grande Fratello Vip ha cercato di metterci una “pezza”, evitando di inquadrare i due protagonisti dell’accesissima discussione, e richiamando prontamente il conduttore radiofonico in confessionale. Ma l’audio è stato diffuso sui social, diventando ben presto virale.

Al termine del confronto, che ad un certo punto ha rischiato di sfociare anche in un’aggressione fisica, Charlie Gnocchi ha spiegato i motivi della “reprimenda” ricevuta da Perez.

“Ce l’ha con me perché dice che sono un tuttologo di m*rda! Io avevo solo detto di non parlare più di Marco (Bellavia, ndr). Lui ce l’ha con me da dieci giorni. Stanotte è sbottato e mi ha dato della m*rda! Mi ha offeso, e sono piuttosto certo che avrebbe potuto mettermi le mani addosso. Io ho detto al GF che non ce l’ho con lui. Ha anche detto che sono un falso, ma io ho solo ribadito che bisognava finirla di parlare di Bellavia. Ma lo dicevo in generale”.

Amaurys Perez-Charlie Gnocchi: la lite furiosa (video)

Nel frattempo, in attesa di capire se verranno presi provvedimenti da parte di Alfonso Signorini, vi invitiamo a guardare i video dell’accaduto.