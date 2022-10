Dopo la partecipazione alla passata edizione del Grande Fratello Vip, durante la quale è stata una delle protagoniste indiscusse anche grazie al triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran, la carriera televisiva di Soleil Sorge ha decisamente spiccato il volo.

La scorsa primavera, Barbara D’Urso l’ha scelta come giudice de La Pupa e il Secchione Show, mentre a partire dallo scorso settembre conduce il GF Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli.

Nonostante la costante sovraesposizione mediatica, l’ex gieffina ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla sua sfera privata, in particolare sulle questioni di cuore. Dell’infleuncer italo-statunitense sappiamo che ha una relazione con l’imprenditore siciliano Carlo Domingo. I due non appaiono mai insieme sui social, anche se Soleil è stata più volte avvistata e paparazzata in sua compagnia la scorsa estate: prima durante una fuga romantica sulla Costiera Sorrentina, e poi in un noto ristorante di Labico, Comune della Città Metropolitana di Roma.

Ma l’ex vippona e Domingo stanno ancora insieme? Difficile a dirsi, anche perché, come anticipato in precedenza, Soleil Sorge preferisce mantenere un profilo piuttosto basso quando si parla di relazioni sentimentali.

Soleil Sorge, chi è l'uomo misterioso?

Ma intanto, la conduttrice del GF Vip è stata avvistata in compagnia di un uomo misterioso. A ricevere la segnalazione l’influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso su Instagram uno scatto dei due: “La foto mi è stata inviata da un paparazzo. Non siamo riusciti a capire, però, se Soleil era con il suo ex o un amico. Comunque sono andati via insieme” ha scritto la Marzano. Quindi, ammesso che l’uomo in questione fosse Carlo Domingo, i due non stanno più insieme?