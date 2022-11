Nella puntata di ieri, giovedì 3 novembre, ha fatto nuovamente il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, Luca Onestini, già protagonista della seconda edizione del Grande Fratello Vip.

In quell'occasione, tra i momenti più significativi spicca senza dubbio quello della rottura tra Onestini e Soleil Sorge. L’attuale conduttrice del GF Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli, lasciò l’allora fidanzato con una lettera, per poi iniziare a frequentare Marco Cartasegna, che pochi mesi prima del GF sedeva accanto a Luca Onestini sul trono di Uomini e Donne.

Luca Onestini esce allo scoperto su Soleil Sorge

Poco dopo aver fatto il suo ingresso tra le mura del bunker di Cinecittà, Onestini ha scambiato quattro chiacchiere con Luca Salatino, che gli ha chiesto se nel 2017 fosse entrato nel reality show da fidanzato: “Se ero fidanzato o single quando sono entrato la prima volta? Non ero single, ma lascia perdere che è meglio. Ciò che è successo a me, è successo solo a me, fidati, e a nessun altro nel corso dei GF Vip. Parliamo della tua storia, che a differenza della mia di anni fa è molto più bella”.

Lo scorso marzo, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Soleil Sorge ha rivelato di ricordarsi a malapena di Onestini: “Onestamente posso definirlo appena un conoscente. Sono sincera, ormai ho pochi ricordi, quasi non me lo ricordo più. Non lo odio, mi è del tutto indifferente. Dalla fine della nostra storia non ci siamo mai più parlati”.

Durante l’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, in cui il fratello di Luca, Gianmarco, faceva parte del cast, e l’influencer italo-statunitense della giuria, Luca sbottò su Twitter proprio contro la sua ex: “Lei ha criticato mio fratello perché ha pianto ‘per così poco’. E invece io difendo sempre le emozioni. Poi è così brutto cercare di cambiare la realtà delle cose per attaccare qualcuno, significa essere rancorosi”.

Ora, con l’ingresso di Onestini nella Casa, e Soleil Sorge alla conduzione del GF Vip, ci sarà un nuovo infuocato confronto tra i due? Staremo a vedere.