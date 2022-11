E’ entrata nella Casa più spiata d’Italia per creare scompiglio nella relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Micol Incorvaia ha varcato la soglia della porta rossa nel corso della diretta di ieri, giovedì 3 novembre.

La sorella di Clizia, quest’ultima ex gieffina che ha trovato l’amore con Paolo Ciavarro proprio tra le mura del bunker di Cinecittà, è l’ex fidanzata di Donnamaria (i due si sono conosciuti dietro le quinte del programma Forum). Persone vicine a Micol dicono che è entrata nella Casa proprio con l’obiettivo di riprendersi il suo ex: sarà dunque inevitabile lo scontro frontale con la Fiordelisi, che però è pronta a dare battaglia. La mossa di Alfonso Signorini è tutt’altro che casuale: Incorvaia Jr proverà a mettersi di mezzo tra i cosiddetti Donnalisi, e state pur certi che da qui in avanti ne vedremo delle belle.

Il post di Clizia Incorvaia

Nel frattempo, Clizia Incorvaia ha voluto far sentire la propria vicinanza alla sorella attraverso un post su Instagram: “Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei! Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore: la vita è come un’opera di teatro, che non ha prove iniziali. Canta, balla, ridi e vivi intensamente… Accanto a te, Micol”.