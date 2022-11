E’ finalmente scattato il tanto atteso bacio tra Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon. Le labbra dei due gieffini si sono incontrate durante il gioco “obbligo o verità”.

Dal Moro ha fatto “girare” la bottiglia, che si è fermata sull’opzione “bacio”. Subito dopo, il vippone veneto ha pescato dell’urna un bigliettino con il nome della coinquilina da baciare: Nikita.

La ragazza non si è tirata assolutamente indietro, anzi, e i due si sono scambiati un bacio appassionato durato qualche secondo, sotto gli occhi degli altri concorrenti che urlavano: “Non vediamo la lingua!”.

Come avrà reagito Elenoire Ferruzzi?

Il pensiero dei telespettatori è andato immediatamente ad Elenoire Ferruzzi, che si era invaghita (e non poco) di Daniele, e che dopo essere uscita dalla Casa gli ha rivolto più di una dedica. Dopo bacio tra Daniele e Nikita il pubblico si chiede quale potrebbe essere la reazione di Eleonoire. E’ ipotizzabile che lo scopriremo nel corso della puntata di questa sera, giovedì 3 novembre.

Nel frattempo, proprio sul rapporto con Dal Moro, la Pelizon aveva detto: “Guarda io ho paura ad avvicinarmi a Daniele certe volte. Questo perché vedo subito lo sguardo di Elenoire che cambia. E in molte l’abbiamo già detto questo. Un interesse per un ragazzo qui dentro? Ho un interesse fisico. No, con Daniele mi ritrovo molto nella sua storia. Sento delle cose che abbiamo in comune. Viviamo da soli da tanto tempo. Sentirsi da soli, arrangiarsi da soli, avere i nostri demoni. Abbiamo certe cose che dobbiamo superare. Questo mi accomuna molto a lui. Mi ci rivedo a livello di interno, sul piano emotivo. Per il percorso di vita in comune. Mi viene da abbracciarlo se lo vedo giù di morale. Quindi una persona mi ha colpito sul fisico, ma nessuno su tutti i punti”.