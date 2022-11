Sofia Giaele De Donà non ha mai nascosto il suo forte interesse per Antonino Spinalbese. Peccato che attualmente (e forse ancora per poco) sia sposata con l’imprenditore statunitense Bradford Beck.

"Antonino? Se non fossi sposata me lo farei subito!"

La gieffina, alcune settimane fa, era stata chiara in merito alla sua attrazione nei confronti dell’ex di Belen Rodriguez, e alle sue paure al riguardo. Ma la scorsa notte, però, ha espresso ulteriori perplessità: “Certo che mi piace, mi piace Anto. Se non avessi un marito non gli darei tregua. Me lo farei subito! Solo che se lo limono poi scatta il divorzio! Lo dico perché io e mio marito abbiamo la regola che non possiamo andare oltre la cosa fisica con altri. Io non so cosa potrebbe succedere, ma ho paura che mi chieda il divorzio”.

Già alcuni giorni fa, la De Donà e Spinalbese, tra una battuta e una provocazione, erano finiti insieme sotto le coperte. Movimenti e rumori “strani” che hanno lasciato pochissimo spazio all’immaginazione dei telespettatori che seguono il reality show condotto da Alfonso Signorini.