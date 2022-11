Influencer, modella, conduttrice, imprenditrice… e anche scrittrice. Soleil Sorge ha annunciato attraverso un reel su Instagram l’uscita del suo primo libro “Il manuale della stronza”, edito da Sperling & Kupfer.

“L’opera prima” della conduttrice del GF Vip Party sarà disponibile in libreria e su tutti gli store online a partire dal prossimo 15 novembre. E i fan di Soleil già si sfregano le mani all’idea di scoprire il contenuto del primo libro dell’ex giudice de La Pupa e il Secchione Show, nonché ex gieffina, nonché ex dama di Uomini e Donne.