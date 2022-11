Nikita Pelizon, dal momento in cui ha fatto ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, ha sempre detto che fuori c’è qualcuno ad aspettarla. Poi è uscito allo scoperto Valerio Tremiterra, che ha girato al settimanale Chi un video di lui in compagnia della gieffina.

Alfonso Signorini ha mostrato la clip in diretta, ma Nikita non l’ha presa affatto bene. Nella serata di ieri, domenica 6 novembre, la vippona ha spiegato i motivi della sua arrabbiatura.

Lo sfogo di Nikita Pelizon

“Noi di base avevamo deciso che sarei stata io a decidere se dirlo. Questo se mai avessi voluto dirlo, o altrimenti quando uscivo da qui ci vedevamo e ci davamo l’esito di quello che pensavamo ed era stato. Ci saremmo detti tutto, se io l’avevo pensato e viceversa. E non ditemi che è stato un segno. Se voleva darmi un messaggio poteva mandarmi un aereo. Mi poteva mandare un messaggio o una lettera. Però non ti rendi pubblico per i cavoli tuoi dichiarandoti fidanzato. Quando poi io e lui non siamo fidanzati. Cioè, ragazzi non si fa ed è un cambiare le carte in tavola che erano state stabilite prima. Questo io non lo vedo proprio corretto e giusto. Non ho proprio autorizzato nulla”.

"Luca Onestini? Mi piace"

Poi, Nikita si lascia andare ad una confessione su Luca Onestini: “Mi piace che è pieno di energia ed è strafolle. Ci divertiamo molto e sto benissimo. Però non lo so, perché comunque è simpatico con tutti, scherza con tutti, ride con tutti. E poi mi fa molto strano perché io sono molto riservata. E qui siamo ripresi 24 ore su 24. Non saprei come comportarmi, io non sono a mio agio in questo. Poi certo che considero che è appena entrato e sta cercando di inserirsi”.