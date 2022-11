Questa sera, lunedì 7 novembre, si preannuncia una nuova puntata del Grande Fratello Vip ricca di colpi di scena.

In questi giorni, al centro del gossip e delle polemiche, c’è Antonella Fiordelisi. L’influencer campana è protagonista della querelle con Francesco Totti, che stando ad una rivelazione della gieffina le avrebbe inviato un messaggio (ci sarebbero anche le prove). Il team dei legali della Fiordelisi, al riguardo, ha chiesto all’amico dell’ex capitano giallorosso, Alex Nuccetelli, di rettificare quanto dichiarato: in sostanza, quest’ultimo dava della bugiarda ad Antonella.

Ma non finisce qui. La vippona è finita al centro delle polemiche per via di alcune frasi pronunciate nei confronti di Oriana Marzoli, concorrente entrata nella Casa la scorsa settimana. “La distruggo, io la uccido” ha sbottato Antonella. Appare ovvio che non intenda realmente e fisicamente realizzare questi intenti, ma restano comunque parole piuttosto gravi sulle quali difficilmente la produzione soprassiederà.

Antonella Fiordelisi, in arrivo un provvedimento disciplinare?

Il pubblico televisivo e quello dei social non sembra essere disposto ad accettare espressioni come “la uccido”, e anche il GF Vip potrebbe essere piuttosto contrariato. Stando a quanto annunciato da Federica Panicucci nel corso di Mattino 5, Alfonso Signorini potrebbe decidere di prendere provvedimenti nei confronti di Antonella Fiordelisi. Accadrà nella diretta di questa sera? Staremo a vedere.

Ciò che appare certo è che a subire le conseguenze della decisione del Grande Fratello Vip potrebbe essere anche Edoardo Donnamaria, con il quale Antonella sta vivendo una romantica storia d'amore tra le mura della Casa.