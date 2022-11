Grande Fratello Vip: Edoardo Donnamaria a rischio squalifica. Il suo farneticante discorso.

Riflettori puntati su Edoardo Donnamaria per alcune sue dichiarazioni che sono risultate decisamente fuori luogo e che hanno scatenato l’ira dei telespettatori di Grande Fratello Vip.

Il gieffino si è lasciato andare totalmente a ruota libera in alcune sue pesanti dichiarazioni riguardanti il periodo del primo lockdown, lanciandosi in un articolato discorso che pare quasi volto a dire che il virus tanto temuto abbia fatto pulizia di gente “non più giovane”, visto che durante la pandemia sono deceduti parecchi anziani.

Il popolo del web contro l’esternazione di Edoardo Donnarumma

Forti i dissensi degli inquilini presenti, come pure i commenti del popolo del web. Uno in particolare: “Ho amici che lavorano in ospedale… Hanno visto morire gente da sola senza poter vedere i propri cari… Infermieri, dottori si sentivano il covid addosso come un mostro dopo tutte quelle persone intubate e morti a destra e a sinistra… Arrivavano a casa e si chiudevano in stanza per paura di contagiare i familiari… È stato un vero inferno per chi lavora in ospedale… Una mia amica infermiera ha persino inviato un messaggio a tutti noi amici dicendoci di indossare sempre le mascherine e usare disinfettanti perché non voleva vederci lì intubati… Insomma… Prima di parlare usiamo il cervello”.

Ma c’è anche chi a più riprese gli ha detto “sei vergognoso” o anche solo chi ha detto che si dovrebbe ”vergognare per quello che ha detto”.

E ora in moltissimi si augurano che Alfonso Signorini debba non solo fargli una bella ramanzina ma addirittura vogliono che la produzione di Grande Fratello prenda seri provvedimenti.

Un punto di vista quello di Edoardo Donnamaria che lo ha messo in una cattiva luce, con il rischio di una squalifica.