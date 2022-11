Grande Fratello Vip: Antonino e Giaele scoperti da Oriana Marzoli.

Oriana Marzoli è entrata da poche ore nella Casa ed è già riuscita a portare scompiglio. Vittime della sua lingua lunga sono Antonino Spinalbese e Sofia Giaele De Donà. La bella vippona, dopo aver consigliato ad Edoardo Donnamaria di separarsi da Antonella Fiordelisi, la quale, non appena l’ha saputo, è andata su tutte le furie, ha messo spalle al muro Antonino Spinalbese e Sofia Giaele De Donà. Difatti, ai due coinquilini ha subito chiesto cosa hanno fatto sotto le coperte giorni fa: “Avete fatto l’amore?”. Antonino ha immediatamente negato, affermando che se fosse successo qualcosa di più con la De Donà non avrebbe comunque avuto alcun problema a dirlo: “Se così fosse te lo direi tranquillamente. Lei può fare quello che vuole. A me non cambierebbe nulla dirti che sì, è successo…”.

L'ex di Belen Rodriguez è apparso visibilmente in imbarazzo, tanto che è poi intervenuta Giaele, la quale ha subito dichiarato che con Antonino è nata una bellissima amicizia, ma non sono andati oltre: “Ci piacciamo, ma siamo amici…”. A quel punto ha ripreso la parola Oriana, che ha fatto arrabbiare Antonella Fiordelisi, asserendo che da fuori invece è sembrato che tra i due ci fosse stato qualcosa.

E’ intervenuto nuovamente Antonino Spinalbese, che ha cercato di tagliare corto su tutta questa faccenda. Con estrema schiettezza ha chiesto gentilmente ad Oriana Marzoli di fidarsi delle sue parole: “Se ti fidi di me, io e Giaele non abbiamo fatto nulla, assolutamente zero…”.

Insomma, la giovane spagnola è entrata nella Casa da pochissime ore, ma è già riuscita a creare un bel caos. Non mancheranno di certo nuove discussioni che coinvolgeranno Antonino Spinalbese e Sofia Giaele De Donà, soprattutto dopo che il marito di quest'ultima, Bradford Beck, le ha inviato una lettera nella quale ha esternato alla moglie il suo disappunto per quanto si sta verificando tra lei e Spinalbese.