Grande Fratello Vip: Ginevra Lamborghini beccata col ballerino di Amici.

Una foto ha scatenato il web. Ginevra Lamborghini è stata pizzicata in compagnia di un ex allievo di Amici di Maria De Filippi.

L’ex vippona ha fatto parlare parecchio di sé all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, nonostante ci sia rimasta appena due settimane, prima di essere squalificata per le frasi su Marco Bellavia. La sorella di Elettra ha creato dinamiche particolari con Antonino Spinalbese, e anche da fuori dalla casa in cui ha avuto modo di interloquire con l’ex di Belen Rodriguez.

A Chi Magazine, Ginevra ha raccontato di Antonino: “Il ragazzo è enigmatico, fra di noi c’è un grande affetto, una grande simpatia, un legame che non si sa cosa sia, è difficile sbilanciarsi. Mi sembra di conoscerlo da anni e, invece, ci siamo conosciuti solo per due settimane. Sono rapporti particolari, non è detto che si debba andare alla via sentimentale, è un legame puro e bello, borderline, che non ha bisogno di essere etichettato”.

Ginevra Lamborghini beccata con ex allievo di Amici

Dopo poco l’intervista, però, Ginevra è stata sorpresa a Roma con Michele Esposito, ex di Amici di Maria De Filippi. Una strana accoppiata se si pensa che appartengono a due mondi differenti e vivono in due posti diversi d’Italia. Una strana coincidenza che ha subito fatto pensare che tra i due potesse esserci qualcosa.

In realtà, l’ereditiera ha ammesso di star vivendo un momento complicato della sua vita privata: “Il mio cuore è occupato da una situazione precedente, sto cercando di capire in quale direzione andare e Antonino non c’entra. Sono in un limbo dove sto cercando di comprendere se il legame con la persona con cui sto ha effettivamente una speranza di continuare. Spero sempre che la mia vita cambi”.

Ma ci chiediamo: come la prenderà Antonino Spinalbese quando saprà che il ballerino di Amici potrebbe aver rubato il cuore di Ginevra?