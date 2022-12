Luca Salatino ha scelto di abbandonare per sempre la Casa del Grande Fratello Vip. Chiamato da Alfonso Signorini a scegliere se continuare la sua avventura o abbandonare il reality show di Canale 5, ha scelto di tornare dalla famiglia e dalla sua fidanzata Soraia Allam Ceruti.

Già in diverse occasioni, l’ex tronista di Uomini e Donne, nonché chef della Casa più spiata d’Italia, aveva confessato di essere arrivato al limite della sopportazione: “Questa avventura mi ha dato tanto, ma è giusto che questo percorso lo faccia chi tutti i giorni sta qui con il sorriso e si diverte. Provo a mettercela tutta ma non riesco a essere me stesso”, ha detto durante la puntata del 26 dicembre.

Luca Salatino, le prime parole dopo l'addio al Gf Vip

Dopo aver salutato i vipponi, ha finalmente potuto stringere tra le sue braccia la sua amata Soraia, e stamattina è tornato a scrivere sui social. “Fate sempre ciò che vi fa stare bene”, detto l’ormai ex gieffino. “Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto in questo percorso. È stato intenso, pieno di emozioni. Fate sempre ciò che vi dice il cuore e ciò che vi fa stare bene. Ringrazio la mia famiglia, la donna della mia vita che mi è sempre stata accanto. Ho bisogno di un po’ di riposo e torneremo più forti di prima. Vi abbraccio tutti”.