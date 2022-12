Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 26 dicembre si è anche parlato del difficile rapporto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini. Negli ultimi giorni, tra i due vipponi è calato il gelo, con l’ex tronista di Uomini e Donne che ha deciso di stroncare sul nascere la nuova possibile ship con l’influencer triestina.

L’atmosfera in studio si è fatta incandescente quando è arrivato l’attesissimo intervento di Soleil Sorge (opinionista per due puntate al posto di Sonia Bruganelli), la quale, com’era ampiamente pronosticabile, è entrata a “gamba tesa” sul suo ex.

Soleil Sorge asfalta Luca Onestini

“Luca è un grandissimo giocatore di reality”, ha esordito la conduttrice del Gf Vip Party. “È entrato qui dentro e si è attaccato alla prima dinamica gentilmente offerta da Nikita. Poi quando lei ha capito che c’era qualcosa che non andava, lui lì se ne è lavato le mani, e ha addirittura manipolato la Casa contro di lei. Chapeau, sei veramente un maestro”. Non si è fatta attendere la replica del vippone: “Visto che hai avuto la possibilità di ricoprire questo ruolo, cerca di farlo bene”.

Alfonso Signorini ha deciso di approfondire la questione, di cosa si fosse accorta Nikita. A quel punto Soleil è partita nuovamente all’attacco di Onestini: “Nikita si è accorta che c’era qualcosa che non andava nel momento in cui avevano questo bellissimo rapporto. Lei ha poi chiesto ‘Mi piaci, fammi capire se ci può essere oltre o dobbiamo fermarci qui. E se possiamo fermarci qui, tu aiutami a farlo’. Lui non lo ha fatto e lei ha iniziato come tutti a farsi domande, e lui questo non lo vuole”.

Ad intervenire sulla vicenda anche Orietta Berti: “Io di uomini me ne intendo poco, ma ho sempre pensato che se ne frega di Nikita. Gli occhi erano freddi. Come lei si avvicinava lui con gli occhi si allontanava, quindi uno è sincero, è sempre stato sincero, forse lei si è innamorata”.