La puntata del Grande Fratello Vip di Santo Stefano è stata ricca di colpi di scena. A differenza di quanto dichiarato dagli autori del reality show, non c’è stato nessun eliminato nell’appuntamento settimanale del 26 dicembre. In studio per il ballottaggio definitivo sono andate Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi, e Alfonso Signorini ha detto che la modella venezuelana era stata salvata a discapito dell’influencer campana. “Ho sempre detto quello che pensavo, anche se a volte mi sarebbe convenuto stare zitta”, ha sostenuto Antonella. Il conduttore, però, ha subito spiegato che si trattava di uno scherzo e che nessuno era stato eliminato. La Fiordelisi è stata la preferita al televoto, e una volta rientrata in Casa ha esternato tutta la sua felicità con gli altri vipponi. Poi ha raggiunto in Confessionale Edoardo Donnamaria, che era ignaro e disperato per l’eliminazione della sua fidanzata. L’influencer campana ha ottenuto il 45% delle preferenze, piazzandosi davanti a Oriana Marzoli (37%).

Nessuno dei vipponi, dunque, è stato eliminato dal reality show. La status di preferita ha garantito ad Antonella l’immunità e l’onere di indicare il primo coinquilino in nomination per il televoto. Dopo aver spiegato di voler salvare Antonino Spinalbese e Sarah Altobello, la Fiordelisi ha nominato Oriana Marzoli, la quale l’ha letteralmente fulminata con lo sguardo. E’ la venezuelana, dunque, la prima concorrente in nomination al nuovo televoto.

Luca Salatino abbandona per sempre la Casa

Dopo mesi in cui ha versato fiumi di lacrime pensando alla sua fidanzata Soraya, Luca Salatino ha deciso di abbandonare volontariamente e definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip.

Nomination e nuovo televoto

Oltre ad Oriana Marzoli, in seguito alle nomination palesi e quelle segrete, sono a rischio eliminazione Nikita Pelizon, Sarah Altobello e Wilma Goich.