Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli festeggiano il loro secondo anniversario. L’influencer italo-iraniana e l’ex Velino di Striscia la Notizia si sono conosciuti e innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip, e sono una delle coppie più seguite e amate sui social.

La storia d’amore tra i Prelemi è nata tra le mura del bunker di Cinecittà, ed è proseguita anche al di fuori della Casa. Un legame, quello con il reality show condotto da Alfonso Signorini, proseguito anche in questa edizione: Giulia, infatti, è l’opinionista social del programma, mentre Pierpaolo conduce insieme a Soleil Sorge il Gf Vip Party.

Giulia Salemi: "Matrimonio e gravidanza? Non è ancora il momento"

I fan non vedono l’ora di vederli convolare a nozze, ma per adesso le priorità della coppia sembrano essere altre. Il prossimo 30 aprile, l’influencer compirà trent’anni, e in una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato che non è ancora arrivato il momento di pensare al matrimonio e alla possibilità di avere figli: “Fa strano abbandonare i ‘venti’, hai l’ansia di dover per forza crescere e responsabilizzarti: diventare mamma, sposarti, tutto il classico clichet. Ma ora che sto realizzando le mie ambizioni televisive e sto raccogliendo i frutti del duro lavoro di questi anni, sento che non è ancora il momento. Non sono pronta”. Ci sarà dunque tempo per pianificare il matrimonio ed una futura gravidanza. Per il momento, i Prelemi si godono il presente e i rispettivi successi professionali.

Lo scorso agosto vennero fuori alcune voci proprio circa l’imminente matrimonio tra Giulia e Pierpaolo, che alla fine si sono rivelate infondate. Anche la mamma dell’influencer italo-iraniana, Fariba Tehrani, espresse il suo parere sulla questione: “Non ne so nulla, ma se fosse vero io ne sarei molto felice” dichiarò l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, che si sbottonò anche sul futuro genero: “Di lui mi piace tutto. E’ un ragazzo rispettoso ed educato, e sa come far ridere mia figlia”.

Il secondo anniversario dei Prelemi

Nel frattempo, in occasione del loro secondo anniversario, Giulia e Pierpaolo hanno condiviso su Instagram un reel con alcuni dei momenti più belli e iconici della loro storia d’amore: “Due anni di noi. E il meglio deve ancora venire…”. Auguri, Prelemi!