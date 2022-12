Nella Casa del Grande Fratello Vip l’intesa tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continua a crescere con il passare dei giorni. L’ex tronista di Uomini e Donne sembra aver accantonato il risentimento nei confronti della modella venezuelana, la quale lo aveva coinvolto nel triangolo con Antonino Spinalbese. Quando, in seguito, Oriana confessò di essere interessata esclusivamente all’ex di Belén Rodriguez, Daniele decise di troncare definitivamente i rapporti.

Il riavvicinamento tra Daniele e Oriana

Ora che la liaison tra Antonino e la Marzoli è giunta definitivamente al capolinea, il veneto è tornato parzialmente sui suoi passi, proponendo una sorta di tregua alla coinquilina. Ma alcuni vipponi, in particolare Nicole Murgia, ritengono che il loro legame vada ben oltre la semplice amicizia. Del resto, la stessa Oriana non ha fatto mistero di provare interesse per Daniele, che sembrerebbe ricambiare.

Daniele Dal Moro: "Oriana mi ha detto che le piaccio"

L’ex tronista si è sbottonato proprio con Nicole, spiegandole le ragioni che lo hanno spinto a prendere le distanze dalla venezuelana. “Per un mese non ci siamo parlati e l’ho sempre nominata. Abbiamo ricominciato a parlarci da poco. L’ho rivalutata adesso, e lei mi dice delle cose. Io e lei ci siamo avvicinati subito. Poi, io sono sempre titubante di mio. Poi quando ho visto che lei faceva un po’ da me e un po’ dall’altro, mi sono fatto i miei calcoli e le ho detto di non tirarmi in mezzo”.

Poi spiega di come si sono riavvicinati e come sta evolvendo il loro rapporto: “A piccoli passo lei ha iniziato a farmi battutine per attaccare bottone. Siamo tornati a parlare e io non porto rancore. Lei di nascosto e senza microfoni mi ha detto che certe cose che mi aveva detto e che mi avevano fatto arrabbiare, era stato Antonino che le aveva detto di dirmele. Poi mi ha detto che il le piaccio e che le piacevo dal primo giorno che ci siamo visti”.

“Pensi che io le corra dietro?”, chiede Daniele rivolgendosi a Nicole Murgia. “Io la cerco, ma anche lei cerca me. Io faccio dei passi verso di lei, ma senza fare un centimetro in più di quelli che fa lei per adesso”.