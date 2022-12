Vigilia di Natale movimentata per Nikita Pelizon e Luca Onestini. I due vipponi hanno avuto un’accesissima discussione, e a questo punto un riavvicinamento tra loro appare piuttosto difficile, se non impossibile.

L’influencer triestina, che non ha mai nascosto il suo interesse per l’ex tronista di Uomini e Donne, desiderava coltivare un rapporto di amicizia con l’inquilino, ma si è infuriata perché quest’ultimo non le dedica nessuna attenzione. “Parli con altri, non parli con me”, ha detto Nikita. Parole che hanno scatenato la reazione di Onestini: “Tu non mi interessi, non voglio una persona come te”.

Luca Onestini gela Nikita: "A me non frega niente di te"

Lo scontro avvenuto in giardino sembra aver messo la parola fine al loro rapporto. La Pelizon ritiene che Onestini l’abbia illusa: “Aiutami a vederti come amico, non darmi solo buongiorno e buonanotte. Non mi comporterei come ti sei comportato tu”. A quel punto, Luca si è infuriato: “Ah, avrei giocato con i tuoi sentimenti?”. Nikita ha replicato dicendo di non dare importanza alla fine della liaison, ma per l’ex tronista qualcosa è cambiato: “A me non frega niente di te, non voglio avere a che fare con una persona come te. Ti inventi le robe, dici che ti ho usata e che ho giocato con i tuoi sentimenti. Sei l’unica che non ha rispettato i miei. Io provavo amicizia, tu non hai rispettato i mei sentimenti”.

Poi ha aggiunto: “Quando una viene da me con la lista delle cose da fare e quelle da non fare, le parole che posso o non posso dire, dicendomi anche che non posso chiamarti amica, non mi trovo”.

La litigata si è conclusa con freddezza quando Luca ha affermato di non aver più nulla da dire, così Nikita lo ha mandato via: “Ok, ciao”.